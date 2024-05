TMW Torino, maglia speciale per il 75° anniversario di Superga: le immagini

vedi letture

Il prossimo 4 maggio sarà il 75° anniversario della tragedia di Superga ed il Torino ha pensato ad una celebrazione del tutto particolare, in occasione della sfida di domani sera contro il Bologna, anticipo della 35^ giornata di Serie A.

Nello specifico la societtà granata ha disegnato e presentato una maglia speciale per l'occasione, che sarà indossata proprio contro i rossoblù, che richiama alla divisa indossata in quel lontano 1949.

"L'anno scorso qualche giocatore non è riuscito a venire mentre Buongiorno leggeva i nomi: dobbiamo organizzalo meglio perché tutti capiscano che cosa significa. Voglio che siano tutti presenti e che ricevano una spinta ulteriore per essere orgogliosi di essere qui. E' una giornata importante per tutti noi", ha detto il tecnico Juric in conferenza stampa.