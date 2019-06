ESCLUSIVA TMW - Arustamyan (Match Tv): "Viola su Safonov. Ponce allo Spartak"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista russo di Match Tv Nobel Arustamyan, intervistato in Brasile da TMW a margine della Copa América, ha parlato così del futuro dell'allenatore italiano Massimo Carrera e dell'attaccante della Roma Ezequiel Ponce: "Massimo Carrera è molto famoso qua in Russia. Piace tanto ai tifosi dello Spartak dopo la vittoria del campionato, ma in questo momento non vedo possibile il suo ritorno nel nostro calcio sia per motivi economici che per motivi di spazio. Tante big hanno infatti già un allenatore. Magari tornerà fra qualche mese, ma non quest'estate".

Quali talenti russi consiglierebbe alle squadre italiane?

"Un grande talento è il portiere del Krasnodar Matvey Safonov. Ha solo 20 anni e so che piace anche alla Fiorentina. Lo considero un calciatore di ottimo livello. Un altro che consiglierei è invece Fedor Chalov del CSKA Mosca. Ha già fatto bene in Champions e il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra o Italia, anche se il club russo vuole tenerlo almeno per un altro anno".

Chiosa su Ezequiel Ponce: lo Spartak Mosca è fiducioso sul suo arrivo dalla Roma?

"Lo Spartak ha bisogno di giocatori interessanti, Ponce lo è. In Russia sono sicuri che quest'attaccante firmerà già la prossima settimana".