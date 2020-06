ESCLUSIVA TMW - G.Dossena: “Juve-Napoli un’incognita. AIC, serve un confronto”

esclusiva G.Dossena: “Juve-Napoli un’incognita. AIC, serve un confronto”

vedi letture

“La finale di stasera? È un’incognita. Il calcio moderno si basa sulla prestazione fisica. É vero che chi ha più tecnica sopravvive ma devi anche arrivare prima sulla palla e ci sono tanti altri fattori”. Così a TuttoMercatoWeb Beppe Dossena in vista della partita di questa sera tra Juventus e Napoli di Coop Italia. “È una partita secca, le squadre sono ferme da tempo. Juve-Milan non è stata così brutta, anche se - prosegue Dossena - Inter-Napoli è stata migliore. Lo spettacolo è stato comunque dignitoso”.

Chiosa dedicata alla gestione del caso Covid-19 da parte dell’AIC: “L’AIC ha perso una grandissima occasione. Quando si doveva appropriare del ruolo di sindacato per negoziare in prima persona e togliere dall’imbarazzo i calciatori non lo ha fatto. I risultati dell’AIC negli ultimi anni? Le associazioni senza fine di lucro non hanno l'obbligo di costituire un fondo di dotazione né un obbligo di quello che impropriamente viene chiamato patrimonio netto che comunque facendo la somma dei due (AIC e AIC Service, ndr) è diminuito dal 2014 al 2018 di un milione e seicentomila euro. Sarebbe opportuno a mio avviso un confronto perché i numeri sono chiari ed inequivocabili. In ogni caso suggerirei di utilizzare il fondo, che è capiente, per le emergenze. Un’altra domanda che vorrei fare è come mai il contratto della Panini venga gestito dalla Lega Serie A e non dall’AIC stessa”.