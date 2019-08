© foto di Federico De Luca

L'arrivo di Ribery a Firenze ha suscitato grande euforia tra i tifosi viola. Che cosa porterà realisticamente il francese nella squadra di Montella? Lo abbiamo chiesto ad Angelo Giorgetti, firma de La Nazione. "C'è un entusiasmo come non accadeva da tempo. Avere adesso un giocatore come Ribery in un gruppo - dice a TMW - è un valore aggiunto, anche se non giocherà tutte le partite. E' un acquisto con cui Commisso vuol far capire quale sia la dimensione a cui la Fiorentina aspira. E' presto per capire le ambizioni dei viola. certo ora si respira un altro clima e arriveranno altri giocatori. Mi aspetto un centravanti, per Simeone vedo un futuro in prestito altrove"

