Inter, Klaassen verso l'uscita: sull'olandese si muove il Besiktas

vedi letture

In stagione è stato uno dei meno utilizzati dal tecnico Simone Inzaghi. Il centrocampista olandese Davy Klaassen è però felice, almeno a parole, della sua avventura all'Inter: "È stato un anno fantastico e siamo stati i più forti, quest’anno l’abbiamo dimostrato. Mi sento veramente a casa qui all’Inter, con i giocatori, con le persone che lavorano qui in questo club, con i tifosi, con tutti. Penso che quest’anno abbiamo meritato questo scudetto", erano state le sue parole prima del match poi perso col Sassuolo.

Ora, secondo Fanatik, per l'ex Ajax potrebbero però aprirsi le porte della Turchia: con l'arrivo prossimo di Piotr Zielinski infatti gli spazi nel centrocampo nerazzurro saranno sempre meno e il giocatore sarà ceduto in estate. In questo senso è da registrare l'inserimento del Besiktas, società che già in passato aveva cercato il centrocampista.