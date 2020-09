esclusiva Grassia: "Con Dzeko, Dybala e CR7 la Juve avrebbe l’attacco più forte di tutti”

“Se arriva Dzeko, con Dybala e CR7 la Juve avrà l’attacco più forte di tutti, anche del Barcellona”. Filippo Grassia, prestigiosa firma della Rai, ha parlato a TMW nell'intervista che potete vedere sotto: "Per Messi credo che il prossimo anno l'Inter possa riuscire a prendersi il gioiello argentino magari a costo zero anche se il suo ingaggio viaggia sui 52-53 milioni netti. Ma ci sono persone che stanno lavorando per mettere insieme un pool di sponsor per Messi all'Inter. L'Inter comunque può partire favorita per lo scudetto anche se Conte non mi ha convinto a livello tattico, giocando solo a tre. Se avesse a volte giocato a quattro avrebbe ottenuto più punti. A mio parere l'Inter ha buttato via il successo sia in campionato che in coppa Italia che in Europa. Ora all'Inter manca un play-maker".

