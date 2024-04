Soule: "Non penso al mio futuro. Voglio salvare il Frosinone, è il mio sogno"

L'esterno offensivo del Frosinone, Matias Soule, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida salvezza contro la Salernitana, partita fondamentale per i ciociari che dovranno trovare i tre punti a tutti i costi. Queste le sue parole: "Siamo in casa e avremo la spinta del pubblico che come sempre ci aiuterà. La gente ci è sempre stata vicina. Questa partita è la più importante di tutte e dobbiamo fare la nostra gara. Abbiamo cinque finali e dobbiamo fare tanti punti".

Quest'anno ha segnato tanto ed è nella storia del Frosinone per aver raggiunto la doppia cifra. Le manca però il gol su azione?

"Mi sta mancando. Cerco di aiutare i compagni sempre, nelle ultime partite spero di segnare o di fare bene per la squadra".

Ci pensa un po' al suo futuro?

"Non ci penso, ho la testa su queste cinque partite. Non so quello che succederà, il mio primo obiettivo è salvare il Frosinone, è il mio sogno da tutto l'anno".

Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Frosinone e Salernitana.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. Allenatore: Stefano Colantuono.