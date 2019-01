Chiacchierata di mercato a TMW con Maria Luisa Jacobelli di TopCalcio 24 per analizzare la sessione di gennaio. "Credo che gli unici veri movimeti siano stati Piatek al Milan e Higuain al Chelsea. L'Inter ha lavorato sul futuro con l'ingaggio di Godin. La Juve? Difficile poter fare movimenti adesso per renderla più forte"

Zapata sarà uomo mercato in estate?

"Per me vale adesso 35 milioni e forse in estate lo cederanno"

Gasperini merita una big?

"Sì, è pronto e lo vedrei più in Premier che in Italia"

Il Napoli poteva far qulcosa in più in questa sessione?

"Secondo me è stato coerente, Ancelotti aveva detto che non ci sarebbero stati colpi e così è stato. E' chiaro che in estate serviranno degli innesti per avvicinarsi alla Juve"

