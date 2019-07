ESCLUSIVA TMW - N. Porro: "Inter, pronto a soffrire. Icardi non mi è simpatico"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Marucci

Intervistato a margine dell'evento Fair Play Menarini, il giornalista Nicola Porro, noto tifoso interista, è stato intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com: "Come mi sto preparando per la nuova stagione? Mi preparo a soffrire come tutte le stagioni. Conte può dare un nuovo impulso all'Inter? Speriamo. Icardi? Non mi sta molto simpatico, non è il mio giocatore preferito. Io vorrei una vera squadra. Dzeko e Lukaku per il nuovo attacco dell'Inter? Non voglio fare l'allenatore, da tifoso penso solo a soffrire sperando di portare a casa un risultato. La Juventus continuerà a vincere campionati in Italia? Non siamo partiti con il piede giusto per far sì che la Juventus non vinca lo scudetto anche il prossimo anno".