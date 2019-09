Joseph Oshadogan, presente a Pisa per la partita per ricordare il presidente Anconetani, ha ricordato alcuni momenti dei suoi inizi in nerazzurro prima che la sua carriera prendesse poi il via portandolo anche al Monaco (con allenatore Deschamps): "Anconetani era una persona particolare - ha detto a TMW - si faceva voler bene, era avanti e ha dato tanto al calcio italiano. Tra gli aneddoti ricordo che in una partitella del giovedì feci un'entrata dura su Scarafoni e allora fui richiamato in sede. Mi ha dato comunque sempre tanti consigli, mi fece trovare casa. Purtroppo poi non ho potuto continuare col Pisa ma sono contento di essere stato l'ultimo ragazzo che Anconentani ha dato al calcio nazionale". Poi sugli episodi recenti di razzismo e i cori nei confronti di Lukaklu ha detto: "E' un tema che conosciamo, il calcio italiano comunque ha preso posizione. E' ovvio che quando ci sono tante persone sugli spalti non si può controllare tutto, ma le regole ci sono e piccoli passi sono stati fatti. Per estirpare il fenomeno credo che tutto parta dalla famiglia e dalla scuola".

