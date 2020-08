ESCLUSIVA TMW - Paganini: "Juve, per l'attacco c'è anche Zapata oltre a Dzeko e Morata"

esclusiva Paganini: "Juve, per l'attacco c'è anche Zapata oltre a Dzeko e Morata"

vedi letture

Paolo Paganini della Rai ha parlato a TMW nell'intervista che potete vedere sotto. Al centro della chiacchierata Pirlo ("scelta originale") e il mercato. Dall'eventuale cessione di Dybala alla ricerca dell'attaccante. "Con Sarri Milik sarebbe stato il preferito. Il polacco è ancora un obiettivo ma oltre a Dzeko e Morata aggiungo Zapata, che invece con Sarri non sarebbe arrivato alla Juve per i suoi rapporti precedenti col tecnico toscano. Tonali? Con Pirlo è tornato un obiettivo della Juve. L'Inter è sempre forte su di lui ma Conte vuole giocatori pronti".

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Paolo Paganini: "Juve, per l'attacco c'è anche Zapata. E con Pirlo Tonali torna un obiettivo" © video di Lorenzo Marucci