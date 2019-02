Con Cristiano Piccinelli della Rai abbiamo analizzato per TMW la gara di domani tra Fiorentina e Atalanta valida per la semifinale d'andata della Coppa italia. "I viola sono in leggero vantaggio, anche per quanto fatto vedere contro l'Inter, senza dimenticare che hanno tenuto testa pure al Napoli. La squadra è in un buon momento nonostante la pesante assenza di Pezzella. Tendenzialmente fossi in Pioli punterei più sulla Coppa Italia per entrare in Europa, visto che in campionato sembrano esserci meno spazi. E poi c'è la voglia di tornare ad alzare un trofeo. Mi aspetto una partita di gran ritmo tra due squadre che danno tutto. E sarà spettacolare. Spero che non ci siano veleni, nel calcio ce ne sono già troppi"

