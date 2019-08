ESCLUSIVA TMW - Pisano: "Forte richiamo dell'Italia: voglio un bel progetto"

Fonte: Simone Bernabei

Conclusa l'avventura biennale al Bristol City in Inghilterra, il difensore classe '87 Eros Pisano è pronto per ripartire. Il profilo dell'ex Verona, Palermo e Genoa è seguito con interesse da tanti club a caccia di esperienza e duttilità per il reparto difensivo e ad oggi le piste più concrete portano alla Serie B, ma pure nuovamente alla Championship inglese. Per capire meglio i progetti futuri, TuttoMercatoWeb ha contattato il diretto interessato.

Iniziamo proprio dal biennio al Bristol City appena conclusosi. Che cosa si porta dietro?

"Solo e soltanto ricordi positivi. E' stata davvero una bella esperienza sia a livello personale che familiare in un contesto per me nuovo. Sono arrivato nel 2017 in un club ambizioso e in forte crescita e ho conosciuto un calcio molto bello seppur con una mentalità diversa rispetto alla nostra".

Dove e in cosa ha trovato maggiori differenze rispetto all'Italia?

"In tanti aspetti, a cominciare ovviamente dagli stadi. Ma oltre agli impianti si respirà proprio un'atmosfera diversa, frutto anche di un atteggiamento sportivo lontano da quello italiano. Sono felice perché ho imparato un nuovo modo di fare calcio. In Italia predomina il tatticismo, in Inghilterra si punta sul box to box, sul gioco veloce, divertente e spettacolare".

Ora il futuro, con diversi club di Serie B e di Championship che si sono interessati a lei...

"Personalmente non mi precludo niente. Come ho già detto in Inghilterra sono stato bene e ci tornerei di corsa. Anche se ovviamente il richiamo dell'Italia è forte dopo due anni all'estero. Aspettiamo ancora un po' per vedere cosa succederà. L'importante per me è trovare un progetto e una squadra ambiziosa che abbia voglia di puntare con convinzione sulle mie qualità".