Ufficiale Lumezzane, Eros Pisano rinnova il contratto fino al giugno 2025

Serie C

Oggi alle 11:34 Serie C

Lumezzane FC è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Eros Pisano con prolungamento alla stagione 2024/25.

Il difensore vestirà quindi per la terza stagione la maglia rossoblù dopo aver conquistato nello scorso campionato la vittoria della Serie D e star guidando da protagonista la squadra al ritorno tra i professionisti. Per il centrale classe 1987 sono trentotto finora le presenze con la maglia del Lumezzane, per un totale di quattro reti segnate.