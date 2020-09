esclusiva Polverosi: "Inter più avanti della Juve se arriva Kantè. A Pirlo serve Dzeko"

Clicca sotto per l'intervista completa in cui si parla anche di Atalanta, Napoli ("la partenza di Callejon potrebbe indebolire la squadra, ma Osimhen è un grande attaccante") e Roma

Alberto Polverosi prestigiosa firma del Corriere dello Sport Stadio ha parlato a TMW nell'intervista che potete vedere sotto: "Credo - ha detto tra le altre cose - che l'Inter sia un pezzetto più avanti alla Juve soprattutto se arriva Kantè. I nerazzurri hanno bisogno di un giocatore così che sa anche distribuire gioco. La Juve invece può fare un salto in avanti se prende Dzeko. Il bosniaco è un gran giocatore di calcio, Suarez e Milik sono solo attaccanti. Dietro Juve e Inter quest'anno vedo meglio il Milan della Lazio: Pioli ha trovato nella seconda parte di campionato un assetto efficace e ha aggiunto ora Tonali uno dei centrocampisti più forti del prossimo decennio e un trequartista forte come Brahim Diaz. E' da Champions".

