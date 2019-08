ESCLUSIVA TMW - Pres. Audace Cerignola: "Danneggiati dalla situazione"

© foto di Federico Gaetano

Circa 24 ore e l'Audace Cerignola, probabilmente, conoscerà definitivamente il suo futuro, poiché nella giornata di domani si discuterà il ricorso contro il mancato ripescaggio del club in C, dopo che un primo ricorso era stato vinto. Un commento a caldo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è lasciato dal presidente del club Nicola Grieco:

"Noi ci proviamo fino all'ultimo, ma sono pessimista: non so come potrà andare in effettiva la discussione del ricorso, ma purtroppo mi sento in Serie D, nonostante si siano vinti playoff e ricorso al CONI. Ma la FIGC si è praticamente espressa, e noi, ci mancherebbe altro, rispettiamo quanto dicono. Quel che di certo c'è, è che siamo al 2 agosto e non sappiamo con certezza la categoria in cui militeremo, questa situazione ci ha ovviamente creato non pochi danni sotto ogni fronte, siamo in ritardo su tutto: e sicuramente li quantificheremo, per chiedere poi il risarcimento. Sono situazioni che fanno passare le motivazioni e l'entusiasmo, ma noi andremo comunque avanti".