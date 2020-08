esclusiva Sabato: "Inter, gran Lukaku. Palla lunga a lui e neanche in due lo spostano"

L'Inter vince e vola ai quarti di finale di Europa League. E ritrova carica e entusiasmo. "Mi è sembrata una squadra motivata e tonica". dice a TMW Antonio sabato ex centrocampista nerazzurro. "La gara non era iniziata benissimo, il Getafe pressava molto ma poi è venuta fuori la superiorità tecnica dell'inter e la qualità dei singoli".

Lukaku col suo gol ha spianato la strada alla squadra di Conte...

"Quando sei in difficoltà dai palla a lui e chi lo sposta? A volte è inutile dialogare da dietro soprattutto se ti pressano. Meglio a quel punto cercare il lancio per Lukaku perchè sa difendere palla e neanche in due riescono a spostarlo...".

Come va a finire tra Conte e il club?

"Credo che Conte dovrebbe fare come Mourinho che aveva due-tre persone che controllavano molto attentamente tutto quel che accadeva a livello mediatico intorno all'Inter. Se ha parlato così significa che non è contento della comunicazione. Parliamo di cose che accadevano anche ai tempi di Mou solo che lui si era organizzato così".

Tornando all'Europa League ora si attende l'avversario: Leverkusen o Rangers...

"I tedeschi non giocano dal quattro luglio, i Rangers non mollano mai. In ogni caso se l'inter gioca con la voglia e la determinazione di ieri sera non ci sono problemi. Bisogna arrivare in fondo".

Da ex granata che pensa dell'arrivo di Giampaolo al Toro?

"E' un grande allenatore, va seguito. E' un tecnico da qaudre medio-alte e il Toro credo sia l'ideale. Ha un'idea di gioco ben definita e sono convinto possa fare buone cose. Certo, occorre ripartire da Belotti. Senza di lui significherebbe ricominciare daccapo".