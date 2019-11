ESCLUSIVA TMW - Salandin:"Piatek delusione? No, eccezione era anno scorso"

© foto di Lorenzo Marucci

Analisi di mercato e non solo sul Torino e sul Milan, insieme a Stefano Salandin, firma di Tuttosport. Si parte dal Toro e dalla vittoria contro il Brescia che ha ridato ossigeno alla classifica e al tecnico Mazzarri. "C'era crisi di gioco e risultati - dice Salandin a TMW - col Brescia il successo largo ha permesso al Toro di trovare serenità in classifica. La sosta può aiutare l'ambiente e può essere utile anche dal punto di vista dei rapporti con i tifosi. Belotti? Con Sirigu è l'anima della squadra. Trascina i compagni e segna. Rappresenta la voglia dei granata di crescere e rinascere. E' un Toro che ha sofferto per la mancata qualificazione all'Europa League. Recuperando anche Nkolou ritroverà equilibrio per puntare all'Europa League. E Berenguer può giocare insieme a Belotti come seconda punta girandogli attorno e potrà avere molto spazio". Poi sul Milan ha detto: "I giocatori rossoneri sono un po' confortati dalla prestazione con la Juve. Il Milan ora deve concentrarsi su un campionato di media qualità, su una stagione di transizione. Se poi a gennaio verrà trovato un grande attaccante, questo sarebbe un bel vantaggio. Piatek delusione? Per me no, nel senso che l'eccezione era l'anno scorso. E' un giocatore solo d'area, di quelli che imbroccano una stagione. Non sa dettare movimenti, è un giocatore di media fascia. Poi ci può anche essere la stagione straordinaria. E' curioso come ci sia stato qualcuno che è rimasto contento di scambiare Piatek con Higuain pagando più il polacco..."

clicca sotto per guardare l'intervista completa