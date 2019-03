Con Giampiero Timossi del Corriere della Sera, ieri premiato al Trofeo Maestrelli, abbiamo analizzato per TMW alcuni temi a partire dalla mancata convocazione di Belotti in azzurro. "Mi ha sorpreso perchè aveva ritrovato il gol per due domeniche di fila, stava giocando bene da qualche mese anche se il gol non arrivava. Il suo gioco è cambiato perché è molto al servizio della squadra ed è un'attenzione che l'attaccante ha riservato per convincere il ct a convocarlo. Credo sia rimasto sorpreso anche Belotti dalla scelta di Mancini. Col Bologna è stata una delle sue peggiori prestazioni viziata però da un evidente fallo su di lui in area che gli ha impedito di realizzare il gol del vantaggio. Credo che comunque prima o poi convincerà il ct" Si è parlato anche del Torino ("può centrare con buone possibilità l'ingresso in Europa, una battuta d'arresto può starci") ma anche della corsa Champions e del futuro della Fiorentina ("spero che Pioli il prossimo anno sia ancora il tecnico viola")

