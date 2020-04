Esports, il Lecce vince il quadrangolare con Cagliari, Lazio e Udinese: rivivilo tutto su TMW!

vedi letture

Al via il terzo torneo "Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home" su FIFA20, organizzato dalla Lega Serie A, a partire dalle ore 19.00.

Il quadrangolare di oggi prevede la partecipazione di: Cagliari Calcio Esports, S.S. Lazio Esports, U.S. Lecce Esports e Udinese Esports.

Il formato del torneo prevede un girone eliminatorio che stabilirà gli incroci per le semifinali, disputate su partita singola, garantendo l’accesso alla Finale, prevista con gare di andata e ritorno.

Ecco il calendario completo che TMW aggiornerà gara dopo gara. In basso lo streaming per seguire in diretta video il torneo.

Calendario girone

19.00 - S.S.Lazio Esports-Udinese Esports 3-0

19.20 - Cagliari Calcio Esports-U.S. Lecce Esports 0-0

19.40 - U.S. Lecce Esports-S.S.Lazio Esports 1-3

20.00 - Udinese Esports-Cagliari Calcio Esports 0-0

20.20 - S.S.Lazio Esports-Cagliari Calcio Esports 0-0

20.40 - U.S. Lecce Esports-Udinese Esports 3-1

*Classifica girone

1° posto - Lazio 7

2° posto - Lecce 4

3° posto - Cagliari 3

4° posto - Udinese 1

Semifinali (solo andata)

20.50 - Lazio-Udinese 3-0

21.05 - Lecce-Cagliari 3-1

Finale (andata e ritorno)

21.20 - Lazio-Lecce 1-0

21.40 - Lecce-Lazio 4-2

Campione: Lecce

*In caso di parità punti varrà: lo scontro diretto, a seguire la differenza reti, poi gol segnati e in ultimo, in caso di totale parità, varrà il miglior posizionamento nel Ranking FUT