© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Samuel Eto'o spinge Mohamed Salah al Barcellona. L'ex calciatore blaugrana, in un'intervista alla BBC, ha parlato del calciatore ex Roma e attualmente al Liverpool: "Il Real mi ha dato la possibilità di lasciare l'Africa, ma io conosco la mentalità del Barcellona e penso sia il massimo per Salah. Se vuole avere l'occasione di giocare in un dei migliori campionati del mondo, e la Spagna è uno di questi, deve firmare per il Barcellona".