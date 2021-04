Euro 2020, ecco l'album Panini "Uefa tournament edition"

La collezione di figurine sulle 24 Nazionali del torneo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - A sei settimane all'avvio dell'Europeo di calcio, Panini lancia "Uefa Euro 2020 tournament edition", collezione di figurine sulle 24 nazionali che si contenderanno il trofeo. La raccolta, nelle edicole in questi giorni, è articolata in 678 figurine adesive (di cui 144 fustellate e 30 speciali olografiche), da raccogliere in un album da 96 pagine con in copertina il logo ufficiale della competizione. In anticipo sulle convocazioni del ct, Roberto Mancini, dunque, l'azienda di Modena ha puntato su venti calciatori per comporre l'Italia: Donnarumma, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Emerson, Florenzi, Barella, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Verratti, Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne e Kean. Ogni Nazionale ha una doppia pagina con 20 figurine con il mezzobusto del calciatore e informazioni personali, oltre alla figurina col logo della relativa Federazione. Vi sono poi sei doppie pagine, una per gruppo, contenenti una figurina d'esultanza "joy group" per ogni squadra, e altre 12 doppie pagine, ciascuna dedicata a due squadre, con le figurine di 12 calciatori in azione per ogni Nazionale. Da maggio, sarà possibile collezionare le speciali figurine Panini da trovare sotto l'etichetta delle bottiglie Coca-Cola in PET, per scoprire punti in comune inaspettati tra giocatori e avversari che avranno uno spazio dedicato all'interno dell'album. Alla collezione cartacea si affianca anche una versione digitale, realizzata da Panini e Coca-Cola. Nelle bustine di figurine, sono presenti dei codici univoci che possono essere convertiti in figurine digitali gratuite da raccogliere in un album virtuale o da scambiare online. (ANSA).