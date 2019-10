Eurorivali - L'infermeria del Borussia Dortmund: out in 4, c'è anche Reus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund potrebbe arrivare con le ossa rotte alla sfida di Champions contro l'Inter della prossima settimana. Il club giallonero ha infatti diramato un aggiornamento sulla condizione dei propri infortunati per la partita di DFB Pokal in corso di svolgimento questa sera. Fuori Reus per un problema muscolare (aveva saltato la trasferta di San Siro per febbre), ma anche Hummels (infezione gastrointestinale), Schmelzer (fuori forma) e Burki (infezione).