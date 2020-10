F. Galli: "Gran mercato del Milan: Ibrahimovic e compagni possono lottare per i primi 4 posti"

vedi letture

Intervistato da Tuttosport, l’ex rossonero Filippo Galli ha approvato il mercato estivo del Milan e definito le ambizioni del 'Diavolo' in questo campionato: "Si è mosso molto bene e ne è uscito rafforzato. Non so se più dell’Inter ma il Milan ha agito bene, pensando non solo al presente. Servivano un vice Ibra e un difensore? Le certezza in rosa ci sono anche adesso. Forse avrebbero dato più tranquillità, più scelta al tecnico. Ma il Milan non è incompleto. È una squadra che può lottare per i primi quattro posti ma non sarà semplice. La concorrenza è tanta: Juventus e Inter, poi Napoli, Atalanta e anche Lazio e Roma", le sue dichiarazioni.