Ferrante è sicuro: "Con Longo e Asta buone possibilità di centrare la salvezza"

L'ex attaccante del Torino Marco Ferrante ha parlato ai taccuini di Tuttosport dei granata, in particolare di Longo e Asta: "Sono subentrati in corsa ereditando una situazione complessa da gestire, ma non ho alcun dubbio sulle qualità di entrambi: sì, Cairo ha scelto bene e ora deve portare avanti la sua idea. Longo è un allenatore capace, e Asta l’uomo giusto per aiutarlo all’interno dello spogliatoio. E non parlo così perché sono loro amico, ma perché ne conosco le qualità professionali, oltreché umane. Se la Serie A dovesse ripartire avrebbero buone possibilità di centrare la salvezza, anche se la situazione si era complicata. Le squadre che inseguivano il Toro stavano correndo forte, mentre i granata pagavano dazio per le batoste subite, in particolare contro Atalanta e Lecce".