Ferri: "Lukaku difficile da marcare. Italia? Sensazioni simili al '90"

Riccardo Ferri, tramite i microfoni di Radio DeeJay, ha parlato di Inter e di Italia in vista del sorteggio per Euro2020 in programma questo pomeriggio: "L'Italia che giocherà a Roma come per Italia '90? Ricordo l'atmosfera bellissima che si era creata grazie alle aspettative enormi che c'erano. Le 3 gare a Roma potranno essere un'arma in più? Assomiglia molto a ciò che avevamo creato noi. All'inizio Mancini ha avuto un cammino dubbioso, sembrava tutto nero. Poi piano piano sono emersi giovani interessanti, sono cresciuti qualitativamente e Mancini ci ha messo tanto del suo. E' stato bravo anche a costruire un senso di appartenenza. Capitolo Inter: come si marca Lukaku? Se vai sullo scontro fisico hai dei problemi. Devi cercare di anticiparlo, di non farlo girare perché ha forza e capacità nell'uno contro uno. E' difficile da marcare".