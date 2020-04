Ferri: "Marotta mi ha stupito, all'Inter serviva uno così. Conte come Trapattoni"

Riccardo Ferri, protagonista di un colloquio via Instagram con Giacomo 'Ciccio' Valenti, fa un borsino dei difensori dell'Inter: "In questo momento è avvantaggiato Stefan de Vrij perché gioca centrale, mentre Milan Skriniar è quello più in difficoltà. Diego Godin ha sofferto questo problema di giocare a tre. Alessandro Bastoni potrà diventare un caposaldo dell’Inter e della Nazionale, sa tenere molto bene la posizione e gioca a testa alta".

Ferri parla anche in termini lusinghieri dell'ad nerazzurro giuseppe Marotta: "Chi mi ha stupito di più? Dico Marotta, è uno che sa usare bene bastone e carota ma ha anche un cuore d'oro, è un bonaccione. Poi sa comunicare molto bene e decidere, mancava una figura così in questa società. Racconto un aneddoto: dall’ospedale di Lodi mi chiesero di fare da tramite con l’Inter per sapere se Suning poteva dare una mano per l’emergenza, come avevano già fatto in Cina. Lo chiamai e lui si mise al lavoro. In appena 8 giorni, fece arrivare a Lodi 26mila mascherine e a Bergamo 65mila, proprio quando la crisi era all’apice".

Una battuta anche su Antonio Conte: "Lui come Giovanni Trapattoni è una persona che ama il proprio lavoro e trasmette tantissimo. E questa cosa arriva velocissima ai tifosi, sia col Trap che con Conte. Non mi meraviglia l’amore per Conte sinceramente, sapevo sarebbe bastato poco”.