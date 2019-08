Curiosa notizia pubblicata dal Mirror: il quotidiano inglese fa sapere di una decisione in cantiere negli uffici della FIFA, legata al mondo arbitrale. Infatti la massima federazione calcistica sta valutando di rimpiazzare i guardalinee con dei robot, al fine di migliorare l'intervento, specificatamente per quanto riguarda la segnalazione del fuorigioco. Qualora i risultati dei test dovessero dimostrare un effettivo miglioramento, allora la soluzione potrebbe diventare effettiva in ogni senso. Un addetto ai lavori ha confermato l'evoluzione della situazione al quotidiano inglese. Che da par suo afferma che un giorno telecamere e computer potranno sostituire totalmente gli umani nell'assegnare rimesse laterali e fischiare i fuorigioco.