FIFA The Best Awards, tanti esclusi eccellenti: dalla Scarpa d'Oro ad Haaland, fino a Gasp

La FIFA ha svelato i candidati per il The Best FIFA Football Awards, premio che sarà consegnato il 17 dicembre del 2020. Come sempre, le nominations hanno fatto molto discutere. La scelta per il miglior calciatore cadrà su uno tra Thiago Alcântara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah e Virgil van Dijk. Sono ben i tre giocatori che nella passata stagione vestivano la maglia del Liverpool, solo due quelli della formazione campione d'Europa. Sorprende quindi l'assenza di Alphonso Davies e Joshua Kimmich, come quella della Scarpa d'Oro, Ciro Immobile e del bomber più prolifico del 2020 (insieme a Lewandowski), Erling Braut Haaland. Tra gli allenatori ha destato qualche perplessità la presenza di Marcelo Bielsa, preferito a Thomas Tuchel (finalista di Champions), Julian Nagelsmann e Gian Piero Gasperini, che ha compiuto un autentico miracolo sulla panchina dell'Atalanta, probabilmente più grande di quello realizzato dal Loco a Leeds.