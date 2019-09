© foto di Federico De Luca

Terminata poco fa l'amichevole interna della Fiorentina, che al Franchi ospitava il Perugia. Esordio in maglia viola per Rachid Ghezzal: l'esterno arrivato dal Leicester l'ultimo giorno di mercato è entrato in campo nella ripresa, poco prima dell'ora di gioco. Risultato finale 1-0, con rete decisiva del giovane Montiel nel primo tempo grazie ad un bel tiro con il mancino. Da segnalare inoltre che partiva titolare Franck Ribery, per la sua prima apparizione dal 1' con la maglia gigliata indosso.