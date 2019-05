Fiorentina, -2 al match decisivo: Della Valle in ritiro con la squadra

© foto di Giacomo Morini

Il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle - scrive 'Firenzeviola.it' - da questa mattina è vicino alla squadra per accompagnarla verso il decisivo e ultimo match di campionato contro il Genoa. Il presidente del club viola ha svolto una riunione in sede e resterà nel capoluogo toscano fino a domenica. Inoltre stasera, dopo l'allenamento a porte aperte del Franchi, seguirà la squadra in ritiro. Circa la sua presenza domenica all'incontro con il Genoa invece ancora non si hanno certezze.