TMW Radio Fiorentina, A.Di Chiara: "Per la corsa Champions è ancora tutto aperto"

vedi letture

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Di Chiara:" Italiano ha indovinato tutto, la Lazio non si è vista. Galderisi:" Scudetto Inter archiviato. Inter tra le squadra più forte d'Europa" Bezzi:" Lotito non manderà mai via Sarri. Pievicenzi:" Lazio e Fiorentina fuori alla Champions."

A commentare Fiorentina-Lazio e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alberto Di Chiara.

Come ha visto Fiorentina-Lazio?

"Non c'è stata partita. Italiano ha azzeccato la partita in pieno, la Lazio non l'ha fatta neanche. Al di là di Luis Alberto, la Lazio è finita lì. La Fiorentina ha preso gol all'ultima azione del primo tempo dopo 3 pali e un dominio totale. Invece ha reagito alla grande e portato in porto una partita difficile. Italiano è riuscito a far giocare un poco più indietro Beltran ma in generale la squadra ha funzionato bene. Sono ritornati in palla i giocatori che di solito fanno la differenza".

Sono entrambe in corsa per un posto Champions?

"Il discorso è ancora aperto. La Fiorentina ha perso punti importanti ma ha anche vinto delle partite che se avesse perso sarebbe stato giusto. In questo momento Fiorentina e Lazio devono ragionare partita dopo partita, inutile pensare troppo in là".

Domani Inter-Atalanta. Inzaghi per chiudere il discorso Scudetto?

"L'Inter ha chiuso il discorso Scudetto ma l'Atalanta sta bene. E' una partita aperta a tutti i risultati ma non compromette il risultato finale del campionato".