© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorentina e Atalanta sono due squadre mosse da ideali. Risorgimentali, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea sottolinea come entrambe battaglino sempre, quasi spinte da un sacro fuoco, per voler affermare la propria identità. E da una parte c'è Gasperini, e la sua Atalanta che come Garibaldi e i suoi soldati sono feroci nello scagliarsi contro il nemico, dall'altra Pioli, che somiglia più a Cavour. Diplomazia e pensiero, è stato capace di tessere il rapporto con una città complicata come Firenze pur arrivando in un anno difficile (lo scorso) nel quale a fare rumore sono state soprattutto le cessioni. A lui è stato chiesto di rendere competitiva una squadra giovane, e dopo aver sfiorato l'Europa la stagione scorsa, in questa sta mantenendo le stesse medie, ed è anche in semifinale di Coppa Italia.