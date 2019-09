Fiorentina, Boateng scherza con Ribery: "Ribeng is coming"

© foto di Giacomo Morini

Franck Ribery e Kevin-Prince Boateng, inevitabilmente in quest'ordine, sono stati i due principali colpi di mercato della nuova Fiorentina di Commisso. Un tandem che i tifosi viola sperano possa dare grandi soddisfazioni, e che da oggi ha anche un nome. Ci ha pensato proprio Boateng, che sui social ha pubblicato un video in cui si inchina al passaggio del francese, salvo poi scherzare in sua compagnia. E ribattezzare l'accoppiata: "Ribeng is coming".