© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie sul fronte Federico Ceccherini per la Fiorentina di Stefano Pioli: secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, il difensore viola - uscito domenica a Ferrara nell'intervallo del match contro la Spal per un fastidio al flessore della coscia destra - ha dato buone risposte alla ripresa degli allenamenti (avvenuta nel pomeriggio di oggi) e pertanto non è in dubbio in vista della partita di domenica sera contro l'Inter. L'ex Crotone in ogni caso ha svolto una seduta differenziata oggi ma nelle prossime ore potrebbe tornare in gruppo. La sua presenza domenica (in panchina o in campo sarà poi una scelta di Pioli) non è in ogni caso in dubbio.