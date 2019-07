© foto di Federico De Luca

Come scrive FirenzeViola.it, Federico Chiesa non si allena per precauzione. Questa la notizia che arriva direttamente dagli Stati Uniti, con la Fiorentina che si appresta a cominciare la sua seduta di allenamento. Il numero 25 viola sarà infatti tenuto a riposo a causa di un leggero affaticamento muscolare dovuto alla seduta di ieri, piuttosto pesante. Per lui dunque sarà lavoro personalizzato, ma è ampiamente probabile che non si alleni proprio.