Fiorentina con la fascia di Astori. Il padre: "Così il ricordo resta vivo"

La Fiorentina nelle ultime ore ha ufficializzato la notizia: anche nella prossima stagione al braccio del capitano della squadra viola (Pezzella, ndr) resterà la fascia in onore di Davide Astori. "E' un orgoglio per noi che sia indossata ancora quella fascia in ricordo di Davide. Ci fa enormemente piacere che il nome di nostro figlio sia tenuto vivo in questo modo e che la Fiorentina ne abbia fatto ancora richiesta, così come la decisione della Lega", le parole di ringraziamento del padre di Astori, Renato, rilasciate ai microfoni di Firenzeviola.it.