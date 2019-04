© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie dal centro sportivo "Astori": nel giorno in cui gran parte della squadra ha svolto una seduta di scarico dopo l'impegno di ieri sera all'Olimpico contro la Roma, il centrocampista viola Edimilson Fernandes ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it. Lo svizzero dunque, che è rimasto fuori dai convocati nelle ultime tre partite e mezzo dopo il ko accusato nel corso della partita contro la Lazio del 10 marzo, potrebbe tornare a disposizione di mister Pioli per la sfida di domenica alle 12.30 contro il Frosinone, quando la Fiorentina tenterà di tornare al successo casalingo in campionato a quasi quattro mesi di distanza dall'ultima volta.