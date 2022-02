ufficiale Young Boys, arriva in prestito l'ex viola Edimilson Fernandes

vedi letture

Edimilson Fernandes riparte dallo Young Boys. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club svizzero ha comunicato di aver ingaggiato in prestito fino al termine della stagione il centrocampista classe '96, che in passato ha vestito anche la maglia della Fiorentina. Il centrocampista, che la scorsa estate era passato dal Mainz in prestito all'Arminia Bielefeld, lascia il club tedesco e si trasferisce in Svizzera fino al termine della stagione.