Fiorentina, giocatori rientrati a Firenze: tamponi dopo cena e domani riprendono gli allenamenti

La Fiorentina riparte dai tamponi, con tutti i giocatori che in giornata hanno fatto rientro in Italia dopo le brevi vacanze natalizie. Insolito orario per il ciclo di tamponi odierno in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domattina, con i calciatori viola che si sono presentati dopo cena per effettuare i test anti-covid necessari per riprendere le attività. Domani mattina è previsto il primo allenamento agli ordini di Prandelli in vista della sfida di domenica contro il Bologna, prima gara del 2021.