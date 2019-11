© foto di Federico De Luca

Il risultato è ingannevole, perché meritavano di perdere con uno scarto più ampio.

Siamo stati ridicolizzati dal Cagliari, umiliati sotto ogni punto di vista e mi spiace soprattutto per i 400 che sono andati in Sardegna, che non meritavano una giornata del genere.

Non lo meritava nessuno per carità, ma loro meno degli altri.

Si impone una riflessione su tutta la linea, abbandonando il buonismo che sembra abbondare ogni volta che analizziamo ciò che da giugno in poi accade intorno e nella Fiorentina.

Da salvare c’è veramente poco, direi solo il portiere, Vlahovic, forse Dalbert e Sottil, che deve smettere di buttarsi.

Non possiamo restare aggrappati a Ribery e tutti, a cominciare da Montella, sono sotto esame.