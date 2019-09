Fiorentina, Guetta: primo crocevia

© foto di Federico De Luca

Vinciamo, e continuiamo sulla scia della positività post Juve. Montella è uno stratega ritrovato, l’antipatico Gasperini ridimensionato e aspettiamo ben contenti la Samp per tornare là dove tutti si pensa sia giusto stare.

Pareggiamo, e qui conta anche la prestazione, e quindi il come si arriva a prendere un punto non disprezzabile in assoluto, ma che ci lascerebbe comunque nei bassissimi bassifondi della classifica.

Perdiamo, e allora cominciano davvero i dolori, anche se abbiamo dato spettacolo con pali, traverse e decisioni arbitrali stile Massa e il buon vecchio Gervasoni di Parma. Montella messo in discussione, nervosismo diffuso e Rocco che continua a sorridere e distribuire ottimismo, ma con una rabbia ed un’amarezza grandi così.

Ecco perché a Bergamo conterà soprattutto il risultato, anche se siamo solo all’inizio, perché questo è il calcio ed è sempre stato così.