Fiorentina, Guetta: “Responsabilità evidenti di Pioli e Corvino”

© foto di Federico De Luca

Abbiamo mollato sotto tutti i punti di vista e la sconfitta di Cagliari è uno dei punti più bassi degli ultimi anni.

Hanno mollato i giocatori e qui la responsabilità di Pioli è evidente

Possiamo rovesciare la stagione vincendo la Coppa Italia, ma bisogna vedere come ci arriviamo a Bergamo, con quante sconfitte ed umiliazioni sulle spalle.

Voglio essere chiaro: chi comanda ha le responsabilità maggiori e quindi i primi a fallire sono stati i Della Valle, che però pagano (regolarmente, che non è poco) il settimo monte ingaggi in Italia e quindi, a costo di essere schematico, delle due l’una: o i giocatori sono stati super valutati o rendono meno di quanto potrebbero.

Starà ai Della Valle dare una sterzata a giugno, facendo tesoro (si spera) dei molti errori degli ultimi anni e dovranno decidere se oltre a Pioli, il cui destino mi pare compiuto, e lo scrivo con dispiacere, è il caso di cambiare anche Corvino, che questa squadra l’ha costruita.

Abbiamo fatto due tiri in porta in 95 minuti, con un gioco improbabile e con una verità inconfutabile: se Chiesa non fa il fenomeno, siamo inevitabilmente condannati a stare nella parte destra della classifica.