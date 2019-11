Matteo Berrettini è entrato nella storia del tennis e di tutto lo sport italiano. L'atleta romano, classe 1996, ha battuto in due set Dominic Thiem nel terzo e ultimo match del girone delle ATP Finals, diventando il primo azzurro a centrare un simile traguardo. L'impresa, in passato, non era riuscita nemmeno a due mostri sacri della racchetta come Adriano Panatta e Corrado Barazzutti. La Fiorentina, squadra di cui Berrettini è tifoso, gli ha dedicato un Tweet per congratularsi.

Matteo #Berrettini 👊 N. 8 ✅ #ATPFinals ✅

First Italian player to win a match in the single main draw at the ATP Finals ✅

Fiorentina fan ✅ 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏#ATPFinals #AtpFinals2019 #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/iQm3GpzfKT — ACF Fiorentina English 🇺🇸🇬🇧 (@ACFFiorentinaEN) 14 novembre 2019