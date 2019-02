© foto di Insidefoto/Image Sport

Fiorentina stasera in campo alle ore 20.30 contro l'Inter, ecco i convocati resi noti dal sito ufficiale. Sono 20 i calciatori chiamati in causa dall'allenatore viola Stefano Pioli per la partita.

Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Fernandes, Norgaard, Gerson, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Muriel, Pjaca, Simeone.