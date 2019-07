Fiorentina, i convocati per l'ICC: c'è Chiesa. Out Veretout e Pezzella

© foto di Giacomo Morini

Sono 29 i calciatori convocati da Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, per i prossimi impegni in International Champions Cup. C'è Federico Chiesa, nome molto chiacchierato in ottica mercato ma la cui presenza negli USA era già annunciata (e sul quale la nuova proprietà non ha alcun dubbio). Mancano invece sia Jordan Veretout che German Pezzella, con motivazioni molto diverse: nel primo caso l'addio è sempre più vicino, mentre il difensore è reduce dalla Copa America con l'Argentina.

Portieri: Dragowski Bartlomiej, Terracciano Pietro.

Difensori: Venuti Lorenzo, Biraghi Cristiano, Milenkovic Nicola, Ceccherini Federico

Ranieri Luca, Terzic Aleksa, Hancko David,

Rasmussen Jacob, Hristov Petko, Franchescoli Vitor Hugo.

Centrocampisti: Eysseric Valentin, Zurkowski Szymon, Saponara Riccardo, Dabo Bryan, Beloko Medja Nicky, Cristoforo Sebastian, Montiel Cristobal, Castrovilli Gaetano, Benassi Marco, Lakti Erald, Koffi Christian.

Attaccanti: Simeone Giovanni, Sottil Riccardo, Meli Marco, Chiesa Federico, Baez Jaime,

Vlahovic Dusan.