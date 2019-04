Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, a Radio Bruno Toscana ha parlato dei temi più attuali in casa viola: "Contro la Roma si sono visti tutti i pregi e difetti della Fiorentina, che è andata per ben due volte in vantaggio ma facendosi rimontare subito dopo. L'Atalanta? Fanno paura, sono in forma ma non è detto che arrivino in queste condizione alla semifinale. Stanno lottando per la Champions quindi il campionato a loro porta via molte energie. Gerson? Le sue qualità sono indiscutibili anche se il suo problema è la continuità. La Roma concederebbe il prestito anche per un'altra stagione", le parole riportate da Firenzeviola.it.