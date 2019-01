© foto di Insidefoto/Image Sport

Primo allenamento della settimana per la Fiorentina che si è divisa tra stadio Franchi e centro sportivo 'Davide Astori'. Una prima parte di lavoro all'interno della palestra e del campo di allenamento, poi per una parte del gruppo e alcuni giovani della Primavera una partitella all'interno dello stadio Franchi. Comincia così la settimana che porterà alla sfida in trasferta contro il Chievo (calcio d'inizio domenica alle 15.00 al Bentegodi) e a distanza di tre giorni anche alla gara di Coppa Italia contro la Roma (calcio d'inizio mercoledì 30 gennaio alle ore 18.15 al Franchi), per poi chiudere il trittico con la seconda trasferta consecutiva contro l'Udinese (domenica 3 febbraio alle 15.00).