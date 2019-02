Fiorentina-Napoli, Pioli contro Ancelotti in un derby tutto emiliano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stamani il Corriere Fiorentino evidenzia come la sfida tra Fiorentina e Napoli sarà anche il confronto tra due allenatori nativi della stessa terra: l'Emilia-Romagna. Stefano Pioli a Parma, Carlo Ancelotti a Reggiolo. Tra i due c'è sempre stata grande stima, infatti l'attuale tecnico viola ha raccontato che nel '78-'79 era un giovane raccattapalle che sognava di vestire la maglia del Parma, indossata al tempo da Carletto il quale, sui campi di Serie C, incantava. "Al termine di una gara - ha svelato Pioli - presi un paio di scarpini che Carlo aveva gettato a terra. Per alcune gare li ho anche indossati". Da allenatore, invece, i numeri non lasciano grandi speranze a Pioli: su tre faccia a faccia con Ancelotti (uno quest'anno, due nella stagione 2006/2007), tre sono state le sconfitte. Ma sabato l'ex Inter ci riproverà.