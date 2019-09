Ci sarà ancora una volta Pedro nella formazione Primavera viola che domani alle 17 allo stadio Franchi affronterà la Roma di Alberto De Rossi: come raccolto da Firenzeviola.it, il brasiliano (che non sarà convocato da Montella per la trasferta di San Siro contro il Milan) non è ancora ritenuto pronto per giocare con la prima squadra e pertanto scenderà ancora con i baby di Bigica con l'obiettivo di incamerare minutaggio nelle gambe e trovare quanto prima la forma migliore.